C’est dans un climat spécial que la conférence de presse du Standard s’est déroulée ce vendredi en fin de matinée. En rejoignant la salle de presse, Mbaye Leye a été mis au courant du décès de son ancien équipier, Franck Berrier (37 ans). C’est logiquement affecté que le coach des Rouches s’est présenté face aux journalistes.

Le T1 a tout de même donné des nouvelles de son noyau et elles ne sont pas forcément bonnes. Trois joueurs sont incertains pour dimanche. "Klauss, touché au dos, ne s’est toujours pas entraîné. On verra cet après-midi et samedi. Amine Al-Dakhil est touché au mollet, il doit se tester ce vendredi. Enfin, Jackson Muleka a senti une douleur aux ischios hier à l’entraînement. Il doit passer un scanner ce vendredi. On craint une déchirure."

C’est donc possiblement déforcé que le Standard tentera de se racheter au Beerschot après la gifle reçue la semaine dernière d’autres anversois. "C’est assez paradoxal car c’est sans doute notre match le plus abouti de la saison. Mais en transition, on a commis des erreurs qui n’ont pas pu être réparées dans la foulée", assure Mbaye Leye qui attend évidemment une réaction ce dimanche au Beerschot.