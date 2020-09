Alors que l'ensemble du noyau pro s'est à nouveau soumis au test Covid-19 comme le prévoit le protocole (trois jours avant le match), Jackson Muleka, arrivé samedi, s'est soumis à un test dès ses premiers pas sur le sol belge, test qui s'est révélé négatif au même titre que le deuxième auquel il s'est soumis en début de semaine.

Initialement, il était prévu que le joueur reste en quarantaine pour deux semaines mais comme ses deux tests sont revenus négatifs, Jackson Muleka a déjà passé ses tests physique et VMA. Le joueur peut également déjà s'entraîner car, comme le veut le protocole, ce qui n'est pas essentiel est interdit. Or, travailler, et par conséquent s'entraîner, est essentiel.

Lors de cet entraînement, l'attaquant congolais aurait même battu des records, impressionnant donc d'entrée. Son temps, Jackson Muleka le passe tout de même au centre d'entraînement du club qu'il ne quitte pas une fois la nuit tombée. Comme les tests sont négatifs et qu'il ne quitte pas les lieux (respectant donc la quarantaine) , Jackson Muleka s'est bel et bien entraîné avec le groupe ce mercredi matin et il semblerait que, encore une fois, il a impressionné ses équipiers.

Reste désormais à voir s'il entrera en ligne de compte pour le déplacement de samedi prochain à OHL. Ce match pourrait tout de même tomber trop tôt pour le buteur de 20 ans. Un objectif plus réaliste serait ainsi de viser la venue des Gallois de Bala Town FC le jeudi 17 septembre prochain pour le compte du deuxième tour préliminaire d'Europa League.