Après le retrait de dernière minute (annoncé par la DH il y a trois jours) de Francesco Fornieri, l'Immobilière du Standard fait finalement monter son capital grâce à d'autres investisseurs. Nacer Chadli, le professeur Jean-Yves Reginster (qui augmente ses parts initiales en reprenant la place laissée par le patron de Mithra) et la société anonyme Solico font donc leur entrée en tant qu'actionnaires, après une assemblée générale qui a entériné le tout le 30 octobre dernier, rapporte L'Echo ce samedi. Grâce à ces trois nouveaux investisseurs, le capital de l'Immobilière du Standard grimpe à 7.308.000 euros.

Comme le détaille L'Echo, le nouveau Conseil d'Administration sera maintenant composé d’Evelyn Demarche (Solico), Axel Witsel, Nacer Chadli, Jean-Yves Reginster (Standard de Liège), Damien Darche (administrateur indépendant), Juan Rizzo (Balteau SA), Michaël Markowicz (CIM Immobilier), Sacha Feytongs (Standard de Liège SA), Bryan Whitnack (expert financier, Standard de Liège SA) et Bruno Venanzi, le président actuel et actionnaire à 99% du club de foot liégeois. "Soit un panel polyvalent et motivé composé de spécialistes de l’immobilier tous azimuts, du football, mais aussi de la gestion", a d'ailleurs commenté ce dernier.