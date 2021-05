Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h:

Alors que les supporters rouches font savoir toute leur frustration ces dernières heures, le Standard aura à coeur de terminer sa saison sur une note positive, face à Ostende. Un match qui ne compte plus le moindre intérêt puisque les deux équipes n'ont plus aucune chance d'accrocher l'Europe.C'est donc en toute logique que Mbaye Leye donne l'opportunité à quelques jeunes de se montrer.: Gillet, Siquet, Ngoy, Laifis, Gavory, Calut, Delferriere, Shamir, M-A. Balikwisha, Tapsoba et Klauss.