Dans une vidéo enregistrée dans une loge du stade et diffusée en mai 2020, Bruno Venanzi révélait le nouveau business model du Standard : la jeunesse. L’objectif du club sera de puiser dans son centre de formation pour alimenter l’équipe première mais aussi les caisses du club.

Rapidement, des jeunes pousses montrent le bout de leur nez et ce, dès la saison suivante. Philippe Montanier lance Nicolas Raskin et fait découvrir un certain Michel-Ange Balikwisha. Il donne également sa chance à Damjan Pavlovic et, un peu plus tard, à Hugo Siquet.

Le public liégeois est enthousiasmé par les performances de ces jeunes qui, pour certains entièrement formés au club, incarnent l’ADN Standard. Mais il déchante lorsque Michel-Ange Balikwisha menace de rompre son contrat, moins d’un an après avoir effectué ses débuts.



