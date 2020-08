Dans le petit monde des jeunes entraîneurs, on trouve Nicky Hayen. Troisième coach le plus jeune de l’élite, après Hernan Losada (38 ans, Beerschot) et Hannes Wolf (39 ans, Racing Genk), il est méconnu du grand public. Et pourtant, cet ancien défenseur central compte 247 matchs en D1, dont 239 avec Saint-Trond.

Né dans la cité des Canaris il y a 40 ans ce dimanche, le Trudonnaire a débarqué du Stayen au moment de s’engager avec la lanterne rouge de la dernière Pro League.



(...)