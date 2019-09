Excellent sur le flanc gauche de la défense, comme souvent depuis le début de la saison, Nicolas Gavory ne cachait pas sa satisfaction en zone mixte. "On avait hâte de démarrer la compétition et on l’a fait de belle manière", souriait le défenseur. "On n’a pas vu le plus beau Standard. Il y avait du déchet par moments, un manque de maîtrise à d’autres. Mais le but contre son camp de Guimaraes nous a libérés et le plus important, c’est la victoire."

Qui permet au Standard de prendre la tête du groupe, à égalité avec Arsenal, qui a gagné à Francfort (0-3). "C’est bon pour la confiance de bien débuter. On sait qu’on a un groupe compliqué mais dans le foot, on n’est jamais sûr de rien et on va tout donner pour créer des exploits lors des beaux matchs qu’il nous reste à jouer. On se réjouit de les jouer."

Mais avant cela, il faut déjà se reconcentrer sur le championnat et la venue d’Eupen. "La page Europa League est déjà tournée et on doit penser à prendre trois nouveaux points à domicile", indiquait le Français, qui s’est légèrement blessé à la hanche en première période. "C’était un mauvais coup au mauvais endroit mais ça allait déjà mieux en deuxième mi-temps."

Pas question donc de se reposer dimanche. "J’ai envie de jouer chaque match, c’est clair d’autant plus que je me sens très bien. Que ce soit dans le groupe ou sur le terrain. J’essaie de faire mon travail défensif et d’apporter un plus offensivement. J’avais des objectifs en tête en arrivant au Standard et pour l’instant, on peut dire que ça fonctionne bien."

Difficile de lui donner tort.