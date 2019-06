Le latéral gauche d'Utrecht serait sur le point de rejoindre les Rouches.

La direction liégeoise enchaîne les dossiers ces dernières heures. En parallèle de ceux de Milinkovic-Savic et Limbombe, les dirigeants sont également occupés avec le profil du latéral gauche d'Utrecht, le Français Nicolas Gavory.

Âgé de 24 ans, il s'agit d'un back gauche capable de faire tout le flanc et d'évoluer en tant que médian défensif. Arrivé de Clermont l'été dernier, Gavory a disputé une saison pleine à Utrecht avec 38 matchs, un but et cinq assists. Aujourd'hui, Gavory est absent de l'entraînement à Utrecht qui a confirmé avoir un accord avec un club sans le mentionner. Une formation de Ligue 1 mais aussi et surtout Gand étaient également intéressés. L'indemnité pourrait être proche des 3M€ !