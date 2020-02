Nicolas Raskin revient sur une première titularisation pleine d’optimisme.

Cette titularisation, Nicolas Raskin l’attendait depuis plus d’un an. Pour sa grande première, le jeune médian aura répondu à l’attente. Une première encourageante qui, il l’espère, en appellera bien d’autres.

Nicolas, quand avez-vous appris que vous alliez débuter ?

"Cela faisait une semaine qu’on travaillait cette tactique et disons que je m’y attendais. Ce n’était donc pas une grande surprise pour moi. Cela m’a été confirmé à la théorie avant le match."

Quel a été votre sentiment ?

"Un peu de stress avant le coup d’envoi mais il s’est évaporé au coup d’envoi, cela s’est bien passé. C’était une rencontre très physique durant lequel on a dû beaucoup défendre. C’était compliqué d’être dangereux en première période, c’était mieux après le repos."

Cette première, elle est fidèle à ce que vous aviez imaginé ?

"Oui même si j’aurais préféré qu’on touche plus le ballon en première période mais on ne jouait pas contre n’importe qui. C’était un match dur avec de la tension mais c’était chouette à jouer, c’est pour ça qu’on s’entraîne."

Quelles étaient les consignes que vous deviez suivre ?

"Comme on a pu le voir, je m’occupais surtout de Vanaken qui était dans ma zone pendant que Samuel (Bastien) se chargeait de Vormer. On a beaucoup défendu sur eux et tenté de limiter les infiltrations. Mais en première période, on a été surpris parce qu’ils ont changé de système et on a dû s’adapter. Après la pause, ils sont revenus dans leur système traditionnel."

Il fallait se faire respecter dans les duels.

"Bruges n’est pas leader pour rien car ils sont présents physiquement. Techniquement, c’est également fort. Il fallait s’adapter et donner le maximum pour ne pas encaisser et essayer d’aller chercher les trois points."

Ce que le Standard a davantage fait après la pause.

"On est remonté sur le terrain avec plus d’envie et Bruges étant revenu à son système de base, on a pu les presser plus et on a dominé la seconde période."

Le partage vous semble finalement logique ?

"Ce n’est évidemment pas un mauvais résultat mais on aurait pu, sur certaines phases, marquer un but. C’est pas mal mais on veut toujours la victoire. C’est un résultat encourageant avant l’enchaînement de gros matchs."

Qu’avez-vous ressenti après le stage lorsque vous avez appris la signature d’un joueur évoluant dans votre zone, Eden Shamir ?

"J’ai continué à travailler comme je l’ai fait ces derniers mois surtout que le stage à Marbella s’était bien passé. J’avais eu une discussion avec le coach qui était constructive. Le travail paye."

Le coach avait dit que vous deviez garder les pieds sur terre, il avait raison ?

"Oui. On est bien encadré avec le coach, Mbaye et Eric qui nous tirent vers le haut."