Nicolas Raskin n’a que 20 ans et un peu plus de 60 matchs au compteur avec le Standard (62), mais il a un discours clair et volontaire. Le médian liégeois, qui a admis les lacunes rouches à Gand, a été mordant quand il a été interrogé sur les qualités de son équipe. Avec des mots choisis, et sans faire l’économie d’une autocritique, il est aussi revenu sur le début de saison avec Mbaye Leye.