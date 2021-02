Il a soufflé 20 bougies mardi. Premier joueur né au XXIe siècle à évoluer chez les pros, future star du Standard et promis à un futur de cadre chez les Diables, Nicolas Raskin a déjà pas mal d’étiquettes et de choses à raconter. Il passe tout en revue, de son caractère à sa jeunesse, pour le premier épisode de Vestiaire, le nouveau concept d’interview de La DH.

Quel sentiment vous a traversé quand vous avez vu pour la première fois quelqu’un porter un maillot floqué à votre nom ?

"J’ai pensé à mon enfance. À quand j’allais au stade et que je voyais les gens avec les maillots des joueurs. Je me dis que c’est mon tour maintenant."

Vos équipiers vous font des blagues sur le fait que vous êtes né en 2001 ?

"Certains sont encore surpris quand je parle de mon année de naissance. D’autres s’amusent avec des références que je ne comprends pas."

Vous savez que certains jeunes vous citent en exemple de carrière…

"J’ai aussi reçu des messages comme ça. Si je gagne un titre avec le Standard, on pourra parler d’exemple, mais je n’ai encore rien fait."

Comment vivez-vous la célébrité ?

"Je suis timide avec les gens que je ne connais pas et j’ai encore du mal quand on me regarde quand je suis avec ma famille. Ça me gêne un peu. Mais jamais je ne refuse un selfie. Quand je lis qu’une star a refusé, je me dis : ‘Il se prend pour qui ?’ Je ne veux pas être ce genre de personne."

Qu’avez-vous changé de votre quotidien ?

"Je fais plus attention à mon image. Je suis un gars simple, je mets des trainings, mais je veux être présentable pour sortir de chez moi. Où que j’aille. Je suis plus vite reconnu et je dois faire gaffe à ce que je fais."

Il faut aussi faire attention aux réseaux sociaux…

"Je fais gaffe même si je ne suis pas souvent dans l’excès. Encore récemment je voulais poster une photo mais notre responsable de la communication m’a déconseillé de le faire."

Votre relation a changé avec vos potes ?

"Je suis le même gars qu’avant. Ils font attention à moi mais peu de choses ont changé. On doit garder cette amitié toute notre vie."

Et avec les filles ?

"C’est plus facile, j’avoue. Surtout pour le premier contact. Après tu dois parler, c’est comme pour tout le monde."

Maintenant, vous ne draguez plus. Vous vous faites draguer !

"Non, les deux. C’était déjà un peu comme ça avant, mais ça l’est encore plus maintenant. Des filles qui ne faisaient pas gaffe à moi font plus attention maintenant. Elles aiment mes photos, etc. Ça fait partie du truc."

On vous surnomme "Pitbull". Vous comptez en adopter un ?

"J’y penserai à l’avenir. C’est pas mal. Je vis tout seul et je suis beaucoup parti. Je m’occupe de moi et c’est déjà pas mal. Je vais attendre un peu pour le chien."

Votre côté "pitbull" fait que vous pouvez vite montrer les dents…

"Oui, mais je redescends vite aussi. Avec les gens que j’aime, après dix minutes, c’est passé, c’est derrière nous."

Cela signifie aussi que vous ne lâchez rien…

"C’est dans ma personnalité. Après, je ne fais pas trop attention à ces choses-là en dehors du terrain. Mais je suis à la vie comme sur le terrain : sans filtre."

Et une boule d’énergie !

"J’en ai à revendre. Avant le corona, je faisais beaucoup de choses avec les copains, la famille. Mais maintenant il n’y a pas grand-chose à faire. Pour moi comme pour le reste du monde."

Vous vous emmerdez un peu ?

"De dingue. Surtout quand je rentre de l’entraînement après une seule séance. Entre 16 h et 22 h, c’est long. Je joue peu à la console. Je regarde des séries et discute avec les filles."

"Raskinator", c’est pour dire que vous faites tout à bloc ?

"Dès que j’ai un objectif, je suis à fond. Mais je ne me tracasse pas pour les petites choses."

Plus jeune, étiez-vous ingérable ?

"Je ne sais pas comment mes parents m’ont géré. Je n’étais pas facile. Toute ma famille me l’a dit. J’ai appris à savoir quand je peux me lâcher et quand je dois me tenir."

Pouvez-vous nous raconter une de vos bêtises ?

"J’ai une cicatrice sur le visage. Mon père jouait la demi-finale d’un tournoi de tennis pas loin de chez moi. Il y avait des gros blocs de béton pas loin. Je n’ai rien trouvé de mieux que de courir sur les blocs. Je me suis pris le coin dans le visage. J’étais plein de sang. Mon père a arrêté le match et m’a emmené aux urgences."

Votre père et vous, c’est une relation spéciale…

"C’est la personne la plus importante de ma vie. Il est mon mentor, mon exemple, la personne que j’irai voir en premier quoi qu’il se passe."

Sauf qu’il n’est jamais là pour vos grandes premières…

"Peut-être est-il stressé et qu’il le fait exprès ? Je ne sais pas. Mais il est stressé derrière la télé pour le moment en tout cas."

Quelle est votre relation avec votre petite sœur, dont vous parlez souvent ?

"C’est ma meilleure amie. Je suis hyperprotecteur. Aussi avec le reste de la famille et mes amis. Demandez à Michel-Ange (Balikwisha). Dès qu’un adversaire l’emmerdait chez les jeunes, je venais le défendre."

Votre grand frère Maxime dit que vous êtes son exemple…

"Nos caractères sont aux antipodes. Le mien prend le pas sur le sien. Il est plus timide, plus réservé que moi. Mais il ne faut pas croire que je ne prends pas exemple sur lui."

Est-ce difficile de rester dans une relation d’égalité quand on est au Standard et que son frère joue à Waremme dans les divisions inférieures ?

"Il n’y a jamais eu de tension. Mes parents ont tout fait pour me garder les pieds sur terre et nous traiter tous les quatre de la même manière. Je suis très compatissant. Je ne veux pas que Maxime se sente moins bien que moi car il ne joue pas au haut niveau. Il a d’autres qualités humaines que je n’ai peut-être pas. Il s’est déjà posé la question du ‘pourquoi Nico et pas moi ?’ Il avait les qualités pour jouer plus haut mais son caractère lui a peut-être coûté sa place plus haut. Il est un peu trop gentil dans la vie de groupe. Cela a peut-être été dur pour lui à certains moments car il avait envie de réussir."

Qu’avez-vous tiré de vos expériences compliquées quand vous aviez 16 ou 17 ans ?

"J’ai appris à gérer le monde professionnel, qui peut parfois être difficile. Je sais désormais ce que vaut une place de titulaire. Je n’oublierai pas par quoi je suis passé."

Le milieu du football est dur…

"Tout va très vite. On parle vite de toi mais on t’oublie aussi vite. L’ascenseur émotionnel est très rapide. Le mental est une des grandes qualités pour réussir dans le foot."

On naît avec ou on se le forge ?

"Tu l’as à la base. Et tous les joueurs de D1 l’ont. Certains plus que d’autres. Un footballeur doit toujours savoir se relever."

Il ne faut toutefois pas confondre mental et arrogance…

"La limite est fine. Il faut toujours rester du côté de l’envie et de l’humilité."

Êtes-vous resté humble ?

"Je n’ai pas trop changé car je suis simple. Mes copains ne sont pas footballeurs. Mon meilleur ami fait de la MMA. Que je joue à Waremme ou au Standard, c’est pareil pour lui. Être entouré par ce genre de personnes est une bouffée d’air frais. Ils doivent aussi être là quand ça va mal mais aussi quand tout va bien pour dire ‘reste avec nous’ quand tu t’enflammes. Des vrais amis quoi."

La MMA, ça vous branche ?

"Je regarde beaucoup. C’est un beau sport. Il m’a déjà appris des trucs. On s’entraîne parfois ensemble. Parfois, je lui tiens les PAO (NdlR : des cibles de frappe à mettre sur les mains) et il me montre des trucs."

Vous étiez en T3 au stade quand vous étiez jeune. Quel est le joueur que vous avez le plus insulté ?

"Je ne pouvais pas. Mon père ne voulait pas. Je le faisais dans ma tête. Ceux sur qui ça gueulait le plus, c’étaient les Anderlechtois. Les dégagements de gardiens étaient le truc le plus marrant. J’ai commencé à comprendre ce qui se disait avec le temps. Je ne vais pas vous faire un dessin (rires)."

Il y a une chanson du kop que vous aimiez particulièrement chanter ?

"Je connaissais toutes les chansons quand j’étais petit. Je fredonnais le truc en anglais (NdlR : "We will rock you") ou la chanson où aucune drogue ne peut remplacer le Standard."

Avez-vous eu peur en étant positif au Covid ?

"Non. J’ai été mal trois ou quatre jours. Après, j’ai eu confiance en ma jeunesse. J’ai pris les médicaments et c’est parti."

Antoine Colassin (joueur d’Anderlecht prêté à Zulte Waregem) et vous êtes comme des frères. Comment expliquez-vous au monde extérieur cette amitié entre deux joueurs de clubs ennemis ?

"L’amitié n’est pas née hier, ce qui explique qu’elle est toujours aussi forte. Elle remonte à quand on était dans la même chambre en équipe nationale. Je n’aurais pas de souci à tacler Antoine. Mais en dehors on est de très bons amis."

Vous avez d’autres amis dans le foot ?

"Jo (Carcela). J’ai des potes dans le foot mais Antoine, c’est mon ami. Et ça, c’est plus rare."