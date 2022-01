Entre deux entraînements, il y a des joueurs qui aiment faire la sieste. Nicolas Raskin ne fait pas partie de cette catégorie. Le médian de 20 ans est plutôt du genre hyperactif. Et lorsqu’on l’assied autour d’une table pour évoquer sa situation personnelle et celle du Standard, il démarre au quart de tour.

Nicolas, oseriez-vous dire que le Standard est plus fort après cette trêve hivernale ?

"Si je dois me mouiller, je dirais que oui. J’ai le sentiment qu’on a vraiment créé une équipe. Le coach a axé le travail sur la responsabilité de chacun et sur la solidarité, sur le terrain et en dehors de celui-ci. On a beaucoup de moments en équipe, en journée et en soirée. J’ai le sentiment qu’on n’est pas la même équipe qu’avant la trêve. Je vais vous donner un exemple : mardi, le groupe a pris du plaisir à se réveiller à 8 h et à aller courir, tous ensemble. Cela s’est fait à l’initiative des joueurs. On n’aurait jamais fait ça avant."



(...)