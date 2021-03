Le médian de 20 ans a pris le repos suffisant pour se remettre de sa blessure au pied. Collins Fai pourrait également entrer en ligne de compte pour ce match.

Quatre retours suite au Covid pour le Club de Bruges

Décimé la semaine dernière par les cas positifs de Covid-19, le Club Bruges a également reçu de bonnes nouvelles. En plus de son coach Philippe Clement, le Club a salué, ce mardi, les retours à l’entraînement de Denswil, Mitrovic, Vanaken et Lang. Rits et De Ketelaere étaient toujours absents au même titre que Dost qui, lui, ne sera assurément pas de la partie. À noter que les deux clubs ont effectué les tests Covid mardi.