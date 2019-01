Nicolas Raskin passe de La Gantoise au Standard, annonce le club liégeois mercredi sur son site internet. Le milieu de terrain belge de 17 ans revient ainsi dans son club formateur, lui a porté le maillot des Rouches de 2008 à 2015.

Nicolas Raskin, international U18, était ensuite passé par Anderlecht et La Gantoise, où il était arrivé en 2017.

Nicolas Raskin, fils de l'ancien joueur du Standard et du Cercle de Bruges Thierry Raskin, avait effectué ses débuts professionnels le 10 février 2018. Il avait disputé quelques minutes du match entre La Gantoise et Saint-Trond, devenant à 16 ans et 352 jours le premier joueur né au XXIe siècle à avoir joué en Jupiler Pro League. Il était toutefois sur une voie de garage à Gand, lui qui n'avait pas accompagné les Buffalos en stage en Espagne.