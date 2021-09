Cisse: "Malgré la défaite on a bien joué ce soir, le ballon ne voulait pas rentrer et c'est dommage mais Bodart a fait un grand match et j'ai confiance pour notre fin de saison quand je vois notre prestation. Je pense que Seraing peut vraiment faire quelque chose dans ce championnat."

Maziz: "Pour moi il n'y a pas penalty, il y'a une faute sur Faye avant mais bon c'est le football. On mérite beaucoup mieux sur ce match et je suis vraiment déçu. On va bien travailler cette semaine pour rectifier le tir lors du prochain match."

Condom: "On a perdu mais je suis très fier de la prestation de mon équipe. L'homme du match c'est Bodart, ça résume bien le match, non? Aujourd'hui on n'a pas réussi à marquer malgré toutes nos occasions et il faut vraiment féliciter Bodart. On est une petite équipe mais je pense que si on continue comme ça on aura d'autres victoires. Seraing ne doit pas se satisfaire de son début de championnat et doit continuer à prendre des points pour se sauver le plus rapidement possible."



Al-Dakhil: "On gagne avec un clean sheet, c'est vraiment bien! Cette victoirea été acquise au caractère et je pense que c'est mérité! Arnaud Bodart a fait un grand match et cette victoire est pour les supporters. On va bien profiter de la victoire avant de se remettre au travail et préparer le match contre Anderlecht."

Nkounkou: "Je n'avais plus joué depuis longtemps et je suis content avec mon retour et la victoire. J'aime beaucoup le système du 3-5-2 et je suis content que nous jouions comme ça. C'est sûr que le championnat belge est différent de la Premier League mais j'ai hâte de découvrir le clasico la semaine prochaine."

Bodart: "C'est flatteur que je sois souvent homme du match avec le Standard. On est content avec la victoire mais je remarque quand même qu'on souffre à chaque fois en fin de match, il va falloir trouver une solution pour rectifier ça. En étant solidaire et positif on arrive vraiment à faire des bonnes choses. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a peut-être pas bien joué au foot mais le plus important c'est les 3 points. On a hâte d'être la semaine prochaine pour joueur dans un Sclessin en feu."

Leye: "C'est une victoire importante aujourd'hui. J'ai dit aux joueurs que je voulais bien gagner tous les matchs comme ça car dans le football le plus important ce sont les points. Bodart est important pour nous mais c'est la victoire d'un groupe et tout le monde a bien joué. C'est bête pour Sissako, c'est peut-être un manque de d'expérience. Ce qui est négatif dans le match d'aujourd'hui je le garde pour moi. Gagner c'est le plus important et je suis content !"