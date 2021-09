Niels Nkounkou va gonfler les rangs du Standard, et descendre un peu plus la moyenne d’âge, au passage. L’arrière gauche de 20 ans, prêté par Everton (sans option d’achat), n’a pas tout à fait le profil recherché du joueur d’expérience, pouvant apporter la sérénité nécessaire dans les moments chauds ou pour être un patron. La saison dira s’il peut tout de même endosser le rôle.

Avec vingt joueurs de 23 ans ou moins dans le noyau élargi, l’équipe liégeoise a en tout cas des allures de noyau espoir, encadré par des anciens qui n’ont pas encore la trentaine (le joueur le plus âgé est Collins Fai, 29 ans, si on ne tient pas compte des excédentaires Carcela, Lestienne et Dussenne). C’est utile pour l’avenir, mais il faudra être présent dès maintenant.