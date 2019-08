Le nouveau défenseur du Standard va manquer une grande partie de la saison, voire son entièreté.

Arrivé de Mouscron cet été après deux journées de championnat, le début de l’aventure liégeoise du défenseur est compliqué. Et encore pire depuis ce jeudi, puisqu’il s’est blessé lors de la séance d’entraînement.

Le diagnostic établi ce vendredi est une mauvaise nouvelle pour le joueur et pour le club. Il souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, soit exactement la même blessure qu’avait subie Merveille Bokadi il y a deux ans.

Le Standard précise que son indisponibilité pourrait durer entre six mois et un an. Heureusement pour le club liégeois, il pourra compter sur le retour de Zinho Vanheusden après la trêve internationale.

Depuis son arrivée en bord de Meuse au début du mois, l'ancien Hurlu a disputé une rencontre avec les Rouches : la défaite 2-1 à Saint-Trond.