Cette titularisation, il l’attendait depuis 168 jours (il n’avait plus débuté depuis le 1er mai à Ostende). Ce retour, Noë Dussenne l’a attendu, patiemment, sans broncher, sans faire de vagues, là où d’autres auraient sans doute rué dans les brancards ou encore tout plaqué avec un départ.

Mais c’était sans compter sur la force de caractère du gaillard de 29 ans. "On m’a dit que je devais partir. Mais moi j’ai répondu : ‘je reste et quand on me me ttra sur le terrain, on ne pourra plus m’en bouger’ " , assurait le Montois.