Noë Dussenne écope finalement de deux rencontres de suspension après son coup de coude sur Vaca dans le courant de la deuxième période face au Beerschot, un match effectif et un autre avec sursis. Une suspension assortie d'une amende de 1 500 euros. Jeudi, le Parquet de l'Union belge avait infligé une lourde sanction au joueur (3 matchs effectifs et un avec sursis) et le Standard avait été en appel de la décision.

Et le club liégeois a obtenu (partiellement) gain de cause auprès du Comité disciplinaire pour le Football professionnel qui a donc réduit la suspension du défenseur liégeois. La sanction prenant effet ce dimanche, Dussenne manquera malgré tout le choc wallon face à Charleroi.