Même s’il est impliqué sur le but adverse, Noë Dussenne aura, une nouvelle fois, réalisé une grosse prestation jeudi soir.

"Je dois mettre une prune en tribune car je suis sous pression et je veux relancer trop proprement. Je suis donc content que l’équipe m’ait sauvé", assurait-il.

Avant le coup d’envoi, le défenseur central a, comme il le fait de manière récurrente, pris la parole dans le vestiaire.

"J’ai dit aux gars qu’un 0/9, ce n’était pas représentatif du Standard et on a directement vu nos intentions", précisait le défenseur des Rouches qui était très satisfait de la mentalité affichée par ses coéquipiers. "On a réalisé un pressing intensif et un gros travail d’équipe. C’est la victoire de toute l’équipe. On a tout donné même si on était K.O."

Noë Dussenne avait également un gros regret à l’issue de cette victoire arrachée dans les derniers instants.

"Que nos fans ne soient pas là pour faire la fête avec eux. Cela fait deux matchs de suite que le scénario est totalement dingue."