Noe Dussenne s’est défendu: "Je ne suis pas ce genre de joueur, je ne mets pas de coup", mais le Parquet confirme sa demande Standard Kevin Sauvage Le défenseur du Standard vient de comparaître devant le Comité disciplinaire. © Belga

Suite à son exclusion survenue mercredi soir à la 52e pour un coup porté au visage de l’Anversois Vaca, Noë Dussenne s’est vu proposer une sanction de quatre matchs de suspension dont trois effectifs. Proposition refusée par le Standard et le joueur qui comparaissaient ce vendredi devant le Comité disciplinaire.



Défendu par Me Grégory Ernes, Nöe Dussenne a été le premier à prendre la parole. « Je n’ai jamais eu l’intention de porter un coup. Je ne suis pas ce genre de joueur, vous me connaissez, en 12-13 ans de carrière, je n’ai jamais été impliqué dans ce genre d’affaire. A ce moment-là, tout se passe bien pour mon équipe, nous menons au score et nous partons, avec mon coéquipier Dragus, en contre attaque. Il n’y a aucune raison pour ma part de porter un coup. Le joueur du Beerschot me retient et je tente juste de me dégager. »



Me Ernes a ensuite montré des images du match Bruges-Antwerp lors duquel Hans Vanaken a porté un coup avec sa main au niveau du visage de Michale Frey. Il a également diffusé les images de la demi-finale retour entre Bruges et Gand et la phase qui a provoqué l’exclusion de Denis Odoi pour un coup similaire porté au visage de Tissoudali. Le but étant de prouver que le premier brugeois n’avait même pas été sanctionné tandis que le second a écopé d’un deuxième avertissement.



Mais la Procureur Barbara Huylebroek ne l’entend pas de cette oreille. « Nous ne traitons pas un coup de coude mais un coup de main intentionnel. Les images proposées par la défense ne changent rien à mon réquisitoire. On voit clairement Monsieur Dussenne mettre, avec force, sa main à hauteur du visage de son adversaire. Il savait bien qu’il était derrière lui. Dans les images fournies par le Standard, Monsieur Vanaken et Monsieur Odoi jouent le ballon, au contraire de Monsieur Dussenne.



Pour Me Grégory Ernes, il ne s’agit pas d’un coup volontaire mais plutôt d’une poussée. « On voit sur les images que l’arbitre pense que le joueur a porté un coup de coude. Il s’agit donc bien là de la base des poursuites. Mais le rapport de l’arbitre démontre qu’il n’y a pas de coup de coude, tout comme le Parquet ainsi que les images qui le confirment. Quant au caractère volontaire, les images sont claires : à aucun moment, Monsieur Dussenne ne regarde son opposant avant que sa main ne touche son visage. C’est le joueur du Beerschot qui le retient car Monsieur Dussenne va plus vite. Contrairement à ce qu’avance le Parquet, il s’agit bien là d’une phase de jeu, tous les acteurs participent au jeu. Le rapport de l’arbitre fait mention d’une main avec force. C’est spécifiquement la définition d’une poussée dans le dictionnaire. Je vous demande alors, vu qu’il s’agit d’une simple poussée et compte tenu de l’absence d’antécédent, d’appliquer la sanction minimale sur base du tableau numéro 5 à savoir un match avec sursis. »



Le Comité disciplinaire rendra son verdict dans le courant de l'après-midi.