Dans notre édition du 19 novembre dernier, nous faisions état de la bonne évolution dans la rééducation de Noë Dussenne.

Pour rappel, l’ancien Mouscronnois s’était occasionné une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le 30 août dernier à l’entraînement. Plein d’abnégation, Noë Dussenne respecte son programme de revalidation à la lettre à raison de deux séances par jour en salle ainsi qu’avec les kinés du club.

Il y a près de trois semaines, nous précisions que le défenseur central espérait encore évoluer sous le maillot rouche cette saison. Il y a quelques jours, Dussenne a repris la course sur l’Alter G, un tapis roulant où la gravité est réduite pour diminuer l’importance des impacts et les contraintes sur les articulations. Cette semaine, Dussenne devrait normalement franchir un nouveau cap en recommençant la course sur le terrain. C’est un pas de plus vers un retour sur les terrains qui est tout de même encore loin tant le défenseur a du chemin à parcourir. Pour l’heure, les feux sont toujours au vert.