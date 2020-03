Avant le duel entre le Standard et Saint-Trond, deux des équipes le plus souvent réduites à dix, un parieur averti aurait certainement misé quelque chose sur un carton rouge au cours de cette rencontre. Et n’aurait pas eu à attendre longtemps pour empocher ses gains, remerciant au passage Zinho Vanheusden.

Avec le Gantois Vadis Odjidja et l’Eupenois Jordi Amat, tous les deux exclus contre le Standard au premier tour, le jeune défenseur est l’un des trois seuls joueurs à avoir pris deux rouges cette saison.

(...)