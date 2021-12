Luka Elsner commence à avoir l’habitude du refrain. "On ne peut pas gagner un match sans être efficaces dans les deux rectangles", a expliqué le coach des Rouches après la rencontre. Une nouvelle fois.

Mais il ne pouvait cacher sa frustration concernant la sortie sur blessure d’Abdoul Tapsoba, consécutive à un contact avec le gardien louvaniste Runarsson. "Tapsoba a une plaie ouverte de 15 centimètres. Je n’ai jamais vu ça de ma carrière. On peut être heureux qu’il soit encore conscient. Et sur cette phase, le gardien ne touche pas le ballon. Il faut qu’on m’explique comment il n’y a pas penalty. Ce n’est pas un contact normal comme me l’a dit. Je n’arrive pas à saisir comment c’est possible…"

Le T1 liégeois regrettait aussi et surtout les deux buts encaissés. "Quasiment de la même manière", souligne-t-il. "On avait pourtant travaillé cela toute la semaine mais Mercier a délivré des passes parfaites. On l’a laissé faire une première fois, sur une erreur individuelle. Puis on a fait la même erreur une seconde fois. On n’a pas refermé l’espace. C’est beaucoup d’efforts jetés à la mer pour rien. Car à 2-0, tout devient beaucoup plus compliqué."

Et le Standard n’est pas parvenu à revenir au score, malgré de nombreuses occasions et un but de Fai trop tardif. "On a essayé de revenir avec de la volonté mais on n’a pas transformé nos occasions. Quand on est le Standard, on ne doit pas se contenter de faire bonne impression, il faut être efficace."

Et ce manque d’efficacité ramène à la réalité d’un club qui s’est éloigné un peu plus du top 8 (sept points). "On avait l’occasion d’accrocher le bon wagon mais on ne l’a pas fait. C’était une opportunité de rejoindre le combat pour le top 8 mais finalement, on se retrouve dans le combat pour le maintien. Il faut que tout le monde en prenne conscience car c’est la réalité du club aujourd’hui."