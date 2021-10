Nouvel entraîneur, nouveau départ et nouveau capitaine. Meilleur Rouche depuis le début de la saison, Arnaud Bodart a logiquement été choisi par Luka Elsner pour porter le brassard dès ce samedi. "Il offre une garantie en termes de leadership. Il prend la parole et se sent responsable", a argumenté le T1 liégeois au moment de commenter cette décision.

Une décision qui ravit le principal intéressé. Car elle traduit une évolution personnelle régulière depuis qu’il a acquis le statut du titulaire, il y a un peu plus de deux ans. Cette évolution se traduit aussi dans les interviews du portier des Rouches, qui sont rarement vides de sens. La preuve.