La semaine dernière, Leye a été limogé par la direction du Standard. En cause: un 3 sur 15 et un fond de jeu pas en adéquation avec les ambitions du club. Pour le remplacer, la direction rouche a misé sur Luka Elsner. Le Slovène de 39 ans était sous contrat avec Courtrai mais a choisi d'accepter le défi liégeois. Ce lundi, il a dirigé son premier entraînement avec le groupe professionnel. Il était également accompagné de Will Still qui a été débauché de Reims.