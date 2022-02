Un mois plus tard, les supporters attendent toujours l’arrivée de nouveaux investisseurs. Si le timing a visiblement pris du retard, les discussions se poursuivent dans le bon sens. En décembre, nous vous révélions la présence à Sclessin, pour le choc wallon, d’investisseurs russes. Cette piste pourrait mener au milliardaire Sergey Lomakin qui s’est intéressé au rachat de Saint-Étienne.

Le mois dernier, nous précisions également que des investisseurs américains issus du base-ball avaient visité les installations du club et assisté au match contre le Club Bruges. "Il y a plus d’intérêts provenant de l’étranger que de Belgique", nous confiait Bruno Venanzi en novembre 2021. Ainsi, il nous revient que des candidats sud-coréens ont également eu droit à leur visite du club le mois dernier. Enfin, la société américaine 777 Partners, qui a récemment racheté le Genoa de Zinho Vanheusden, est également candidate.

Selon nos informations, Bruno Venanzi disposerait désormais de trois offres liantes (il en avait une en novembre et deux non liantes). La deadline pour le dépôt des offres liantes est fixée au vendredi 18 février. Passé ce délai, Bruno Venanzi effectuera son choix final et mènera des négociations exclusives avec le candidat choisi.