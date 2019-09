Cet été, la direction, en concertation avec le staff sportif, a décidé de mettre trois joueurs à l’écart.

Orlando Sa, Luis Pedro Cavanda et Sébastien Pocognoli ont donc été versés dans un noyau B. Les trois hommes s’entraînent donc en marge du groupe de Michel Preud’homme qui est revenu, vendredi, sur ces mises à l’écart.

"Il y a toujours des raisons de club quand on prend une décision comme celle-là. C’est une question d’objectif et de raisonnement de club et donc une décision collégiale. Il y a aussi des raisons qu’on ne donne pas publiquement et sur lesquelles on ne communiquera pas, par correction vis-à-vis d’eux. Mais les joueurs les connaissent et c’est le plus important. Enfin, ils restent nos joueurs et, aujourd’hui, ce n’est pas demain. On ne sait jamais ce qui peut se passer mais on ne prend pas des décisions comme ça à la légère."