Le temps était plutôt à la grisaille du côté des Liégeois après ce match nul. Découvrez les réactions au micro de la RTBF.

Mehdi Carcela : "Arsenal a perdu, donc c'est mauvais pour nous. Il y avait des points à prendre, mais qu'on n'a pas pris. On s'est créé des occasions franches durant le match et dans les dernières minutes. Il nous a manqué de la chance pour marquer le deuxième but."

Michel Preud'homme : "On n'a pas dix occasions, donc il faut les mettre. Les circonstances de jeu étaient compliquées pour les deux équipes. C'est malheureux d'encaisser ce but avant la mi-temps. Il n'y a pas beaucoup d'espoir à mon avis, mais je crois que Francfort gagnera à domicile contre Guimaraes."

Obbi Oularé : "Je n'y crois pas trop. C'est plus facile de parler après, on va avoir des regrets. On encaisse le but à un mauvais moment et en deuxième mi-temps, on a eu du mal."