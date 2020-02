Il a retrouvé le chemin des filets, 115 jours après son dernier but, face à Waasland-Beveren fin octobre. Et il suffisait de voir le visage d’Obbi Oulare après la rencontre pour se rendre compte à quel point ce missile envoyé dans les filets de Sinan Bolat lui a fait du bien.

Obbi, ce soir, vous êtes un homme heureux.

"Oui, comme tous les supporters du Standard. Toute l’équipe a fait le boulot, on a gagné, on n’a pas encaissé, on est qualifié. Marquer le but de la qualification est très spécial."

(...)