Toujours est-il que Obbi Oulare ne prendra pas part au premier entraînement de l'année de ce lundi dispensé par Mbaye Leye et qu'il est invité à s'entraîner avec les U21. Par le passé, plusieurs Rouches avaient, eux aussi, été écartés, c'était le cas de Sébastien Pocognoli, Orlando Sa ou encore Luis Pedro Cavanda.

On se souviendra que le Standard a, à la demande de Michel Preud'homme qui désirait retravailler avec l'attaquant qu'il a connu à Bruges, déboursé par moins de 3,5M€ en mars dernier après que l'attaquant ait disputé 750 minutes sous le maillot rouche, pour s'attacher les services d'un joueur qui, aujourd'hui, n'entre plus dans ses plans.

Coup de tonnerre à Sclessin, à un jour de la reprise des entraînements, un Standardman a été prié de s'entraîner avec les U21. Obbi Oulare a en effet reçu un mail ce week-end, lui stipulant que ses prestations ne répondaient plus à l'attente. Aussi, ses blessures sont également évoquées. De son côté, l'attaquant, blessé en fin d'année 2020, a passé sa revalidation à l'Académie durant les congés et semblait déterminé à aider le Standard à remonter la pente.La direction liégeoise, elle, était désireuse de se séparer de son attaquant, histoire d'économiser un salaire comme dans le cas de Felipe Avenatti qui pourrait bien rejoindre Malines en prêt. Des pistes ont été explorées en Championship anglaise, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, notamment du côté de Barnsley (9e), mais le joueur, lui, s'opposait à ces dernières. Faut-il y voir là un lien de cause à effet?