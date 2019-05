Le Standard et Watford auraient trouvé un terrain d’entente pour l’attaquant de 23 ans.



Prêté l’été dernier par Watford alors qu’il était en pleine rééducation suite à une opération à la hanche, Obbi Oulare n’a pas été épargné par la malchance avec une fracture au tibia quelques jours seulement après son retour victorieux sur le terrain de Saint-Trond avec son premier but sous les couleurs du Standard. "Nous souhaitons prolonger le prêt d’Obbi", nous précisait Bruno Venanzi en février dernier. La direction liégeoise voulait tout mettre en œuvre pour que le grand attaquant continue l’aventure en bord de Meuse à la demande de son coach et vice-président, Michel Preud’homme.



Bénéficiant d’une option d’achat avoisinant les 4M€, le club liégeois n’a pas pu la lever puisque Oulare n’avait pas suffisamment joué. Ces derniers jours, dans l’ombre, Obbi Oulare est revenu dans le coup en reprenant les entraînements collectifs mais il y a tout de même peu de chance de le voir à l’œuvre dans les trois derniers matches des PO1. En interne, on croit vraiment en la réussite d’Obbi Oulare a tel point qu’un terrain d’entente aurait été trouvé avec Watford pour le transfert définitif de l’attaquant de 23 ans qui aurait signé un contrat de quatre ans.



Toujours dans le sens des arrivées, le transfert de Selim Amalah n'est pas encore bouclé, Mouscron et le Standard n’ayant toujours pas trouvé un terrain d’entente. Le club principautaire semble enclin à réaliser ses emplettes du côté de Mouscron puisqsue Mergi Vojvoda, formé au Standard et à qui il reste un an de contrat, est activement suivi. Enfin, les Rouches souhaitent également attirer Jean Butez pour suppléer Ochoa qui devrait bien quitter le club en fin de saison. Le gardien français souhaite rejoindre le Standard.