Les personnalités sont unanimes: il faut respecter les consignes de confinement.

Après toute une série de personnalité comme Marc Wilmots, Angèle ou encore Eddy Merckx, Obbi Oularé a également voulu envoyer un message à ses followers: "Prenez soin de vous et de ceux à qui vous tenez. Dans ces moments difficiles, respectez et suivez les règles. Nous sommes tous dedans: restez à la maison." A partir de aujourd'hui à midi, les règles de confinement se sont durcies et les Belges ne peuvent plus sortir de chez eux jusqu'au 5 avril minimum.