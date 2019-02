Il le dit lui-même : "Je suis dans un bon moment de ma carrière." Un très bon, même.

À l’image du Standard, Memo Ochoa est en pleine forme depuis plusieurs semaines. Très sûr dans ses interventions, le portier mexicain s’impose, au fil des semaines, comme l’un des Rouches les plus importants sur et en dehors du terrain. "J’essaie d’être exemplaire et d’apporter mon expérience au groupe."

Et de la sérénité, aussi. Qu’il semble parvenir à transmettre à sa défense, malgré les différents changements opérés (suite au départ de Christian Luyindama la semaine dernière et à la suspension de Collins Fai, ce vendredi). "Peu importe qui joue devant moi, je me sens en sécurité", avoue le gardien de 33 ans. "Christian (Luyindama) est parti mais Bokadi a prouvé qu’il avait de l’expérience et de la qualité balle au pied. Zinho (Vanheusden) a d’énormes qualités. Quand on le voit, on ne dirait pas qu’il a 19 ans. Laifis est aussi en forme et on a confiance en Cavanda."

Bref, la défense se porte bien. "Mais c’est toute l’équipe qui est bien balancée" , précise le gardien liégeois. "On fait les efforts défensifs ensemble, on met la pression ensemble. Le travail avec le nouveau coach porte ses fruits et on a trouvé une certaine régularité. Nous sommes dans une spirale positive."

Tant d’arguments qui font du Standard le favori de la rencontre de ce vendredi ? "Non, le favori, c’est Genk" , souligne Ochoa. "Ce sont les Limbourgeois qui sont premiers. Nous, on vient seulement avec l’objectif de réduire l’écart avec eux. On est prêt pour ce gros match."

Qui pourrait être un tournant de la saison si le Standard s’impose. Car celui-ci deviendrait un concurrent très sérieux pour le titre. "Assurons d’abord notre place en PO1, puis on verr a" , tempère Ochoa. "Bien sûr, nous sommes là pour gagner chaque match. Et au final gagner le titre. Mais allons-y étape par étape."

Et la première d’entre elles se passe à la Luminus Arena, ce vendredi.