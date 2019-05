"Il reste un match à jouer à Genk mais je pense que le temps est venu pour moi de partir. J’ai tout donné pour ce club que j’aime mais dans la carrière d’un professionnel, on cherche toujours à évoluer dans les meilleures équipes et à découvrir d’autres choses. Et ce moment est venu."

Après le succès face à Bruges, Memo Ochoa a clairement énoncé ses intentions, déjà connues de tous. Le portier mexicain souhaite quitter le Standard où il est toujours sous contrat jusqu’en juin 2020 et ce n’est pas le contrat de trois ans proposé par le club il y a de ça un bon mois qui va changer la donne.

L’ancien gardien de Malaga et Grenade n’a jamais digéré son transfert avorté à Naples l’été dernier, et ce, même s’il ne l’a jamais laissé transparaître dans son jeu, comme en témoignait encore sa superbe prestation face aux champions de Belgique. Mais depuis l’été dernier, quelque chose s’était cassé pour le Mexicain qui avait pris sa décision.

Le portier qui aura 34 ans en juillet et qui aspire à disputer une nouvelle Coupe du monde au Qatar en 2022 souhaite encore évoluer au plus haut niveau. C’est pourquoi il ne devrait pas rentrer au pays où son club de cœur, l’America, lui fait les yeux doux. La MLS s’offre également au Mexicain qui peut y compter l’intérêt des Chicago Fire et de Nashville. Des discussions ont même eu lieu entre le portier mexicain et les Chicago Fire mais sans que cela n’aboutisse, jusqu’à présent.

Ochoa veut encore relever un défi sportif pour clôturer une carrière riche mais qui manque, jusqu’à présent, d’un transfert à la hauteur de son talent.

À l’heure actuelle, un retour en Espagne, où la femme du Standardman se sent parfaitement bien, n’est pas à exclure puisque Getafe et Leganes tiendraient le Standardman à l’œil. En 2014, Ochoa avait déjà failli rejoindre Getafe. Actuellement 5e à égalité de points avec Valence, le club de la banlieue de Madrid jouera son accession en Ligue des champions ce week-end sur le terrain de Valladolid.