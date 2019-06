Actuellement en pleine préparation à la Gold Cup qu’il disputera avec le Mexique durant ce mois de juin, Guillermo Ochoa s’est livré sur son avenir dans la presse mexicaine. Pour rappel, et contrairement à ce que les médias de son pays rapportent, Guillermo Ochoa n’est pas libre et est donc toujours bien sous contrat au Standard jusqu’en juin 2020.

Au Mexique, on a évoqué un intérêt d’Atlas mais aussi de l’America, le club qui a lancé sa carrière. “Le championnat mexicain restera toujours spécial à mes yeux. America ? Ce club gardera toujours une place spéciale dans mon cœur car c’est celui qui a été témoin de mes débuts professionnels. Rejouer au Mexique ? Ce n’est pas impossible”, a-t-il déclaré.

Egalement suivi par plusieurs formations espagnoles, Memo Ochoa attend de voir quels choix s’offrent à lui sachant que le Standard ne le laissera pas partir pour rien. Le club ne pourra tout de même pas toucher les 3,5M € espérés pour son gardien.

“J’ai 34 ans et je dois étudier toutes les options qui se présenteront à moi. Le projet sportif et l’aspect familial doivent concorder. J’ai encore quelques années devant moi mais je n’ai tout de même plus 18 ans. Je ne suis en tout cas fermé à rien.”