Ochoa ne sera plus le gardien du Standard la saison prochaine. Cela semble clair comme de l’eau de roche, au vu des déclarations du gardien au micro de la Pro League après la rencontre.

"Le moment est venu pour moi de partir, j’ai passé des moments exceptionnels ici mais j’ai une carrière professionnelle à gérer", n’a-t-il pas caché.

Dans le même temps, à quelques mètres de là, Michel Preud’homme expliquait, pour sa part, l’intention du club liégeois de... conserver Ochoa. "On aimerait lui offrir un contrat à long terme, on lui en a parlé. On estime qu’il convient bien à notre jeu et à notre projet. On lui a donc fait une proposition mais il n’a pas encore donné sa réponse."

Une réponse qui sera plus probablement négative, vu les déclarations du portier.

Dans le sens des départs , MPH a évoqué le cas Djenepo. "Quand on voit qu’une équipe comme Southampton peut faire une offre de 22 millions d’euros pour un joueur comme Djenepo, c’est difficile de refuser. Y a-t-il eu une offre ? Elle est proche, il y a des bruits, des discours, des contacts. Mais l’offre en tant que telle n’est pas encore entérinée."