Le milieu de terrain monténégrin a signé un contrat avec les Rouches, annonce le club liégeois ce vendredi sur les réseaux sociaux.

Il portera le numéro 18, laissé libre par Razvan Marin parti à l'Ajax.

Boljevic, 23 ans, compte 10 sélections (et un but) avec le Monténégro. Sous les couleurs de Waasland-Beveren, depuis 2016, il a disputé 103 matches, inscrivant 7 buts et délivrant 19 assists.