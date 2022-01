Nous vous le révélions ce matin, c'est désormais officiel, Collins Fai quitte le Standard pour rejoindre le club saoudien de Al-Taï. Arrivé en bord de Meuse en janvier 2016 pour un peu moins de 500.000€, celui qui faisait l'unanimité dans le vestiaire et qui était affectueusement appelé Tonton, quitte le Standard après six années passées et deux Coupes de Belgique remportées. Selon nos informations, le club d'Arabie Saoudite débourserait 300.000€ pour celui qui arrivait en fin de contrat en juin prochain.

Enfin, il nous revient que le dossier de Joao Klauss est... au point mort. Il n'y a pas d'avancée significative, pour le moment, avec l'Aris Salonique. Enfin, également en fin de contrat, Maxime Lestienne pourrait bien partir cet hiver. L'ailier gauche aurait même déjà résilié son logement liégeois.