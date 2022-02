Comme nous l'annoncions la semaine dernière, Maxime Lestienne s'est bien engagé avec le club singapourien de Lion City Sailors, qui a décroché le titre de champion en 2021. Le club l'a annoncé officiellement sur les réseaux sociaux et sur son site internet. L'ailier quitte donc le Standard où il n'avait plus d'avenir, pour une aventure en Asie. Il disputera donc la Ligue des champions asiatique cette année, où il rencontrera l'ancien rouche Marouane Fellaini et son club de Shandong Taishan.

"Le projet des Sailors de bâtir une culture footballistique solide dans un pays comme Singapour m'excite vraiment", a commenté Lestienne sur le site de sa nouvelle équipe, "j'ai hâte de débuter avec le club, d'autant plus qu'il va participer à la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire.

Dans l'effectif de l'équipe singapourienne, Lestienne est - pour l'instant - le seul Européen d'une équipe composée d'une grande majorité de joueurs locaux mais aussi de deux Brésiliens et d'un Sud-coréen.