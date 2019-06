Le joueur de 20 ans s'est en effet engagé avec le club de Premier League de Southampton.

C'est ce que le club liégeois a annoncé sur son compte Twitter.

Le joueur qui jouera avec le Mali lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations cet été s'est exprimé aux médias de son nouveau club. "Je dois m'adapter à mon nouveau club car je veux raliser de belles choses avec Southampton", a-t-il expliqué. "Dans le football, il y a toujours un perdant et un gagnant. Je veux gagner beaucoup de matchs ensemble et faire en sorte que ce club soit comme une nouvelle famille pour moi."

Pour Djenepo, ce transfert vers l'Angleterre était un rêve. "C'est un rêve qui devient réalité", continue celui qui a inscrit 8 buts et réalisé 5 assists en championnat avec le Standard. "J'ai beaucoup analysé la situation - j'en ai discuté avec mon équipe et ma famille et j'ai décidé que Southampton était faite pour moi - nous avons décidé ensemble."

Moussa Djenepo a signé un contrat de quatre ans à Southampton.