La nouvelle en avait surpris plus d'un: Jackson Muleka ne faisait pas partie du groupe pour affronter le Benfica Lisbonne. Le joueur avouait pourtant ne plus souffrir de ses ischios. Ce mercredi soir, le Standard a communiqué à propos de la blessure de son attaquant congolais. "Différents examens ont révélé que notre attaquant souffre d’une déchirure au niveau des ischio-jambiers droits. Son indisponibilité est estimée entre 4 et 6 semaines."

Une très mauvaise nouvelle pour les Rouches qui déplorent déjà les absences de Raskin, Sissako, Tapsoba, Lestienne, Shamir et Balikwisha à cause du Covid-19.