Comme nous vous l'annoncions depuis dimanche matin, le joueur débarque en provenance d'Utrecht, où il était arrivé la saison dernière. Le transfert a coûté environ 3 millions d'euros au Standard, qui tient là un gaucher polyvalent puisque le joueur peut également évoluer au poste de médian défensif.

Le Standard de Liège, le FC Utrecht et Nicolas GAVORY ont trouvé un accord : le latéral français vient de s’engager avec les Rouches.

Né le 16 février 1995 (24 ans), Nicolas débute sa carrière professionnelle en 2012 à l’AJ Auxerre, son club formateur. Après avoir évolué à l’AS Béziers (2015-2017) et au Clermont Foot (2017-2018), il prend la direction de l’Eredivisie aux Pays-Bas en août 2018 pour rejoindre le FC Utrecht (31 matches - 1 but - 5 assists). Il compte également plusieurs sélections en équipe de France U16, U17 et U19.

Le Standard de Liège souhaite la bienvenue à Nicolas GAVORY ainsi que la réussite sous nos couleurs.