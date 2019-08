Le Standard va récupérer un million d’euros

Après avoir enregistré 12 arrivées depuis le début du mercato, le Standard doit désormais se pencher sur les transferts sortants. Avec Dragus et Dussenne, Michel Preud’homme dispose d’un noyau de 38 joueurs dont quatre gardiens. Consciente des envies de départ de son portier, Guillermo Ochoa, la direction liégeoise a recruté, début juillet, le Serbe Milinkovic-Savic. Ce dernier ne répondant pas à l’attente immédiatement, c’est Arnaud Bodart qui a débuté la compétition.

Le Standard s’attendait à recevoir pas mal de demandes pour son portier mexicain mais les clubs acquéreurs n’étaient pas légion. Rentré avec quelques jours de retard de ses vacances consécutives à la Gold Cup remportée avec le Mexique, Guillermo Ochoa, qui est actuellement blessé aux adducteurs, a finalement trouvé chaussure à son pied.

Le portier de 34 ans va reprendre la route de son Mexique natal pour reporter la vareuse de son club formateur de l’America puisque, selon nos informations, le deal est désormais ficelé avec l’America et Ochoa va bel et bien rentrer au Mexique. Comme nous l’indiquons dans notre édition de ce mardi, hier, l’agent du gardien mexicain était arrivé à Liège pour négocier la sortie de son joueur. Le Standard, lui, récupère 1M€ pour un joueur qui est arrivé libre et dont le salaire annuel avoisinait le million d’euros net !

Alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat et qu’il était libre de signer où il le souhaitait dès le premier janvier, Ochoa souhaitait rester en Europe mais les propositions intéressantes ne croulaient pas. L’appel de son club de cœur aura finalement eu raison de ses espoirs de Ligue des Champions. Guillermo Ochoa, qui a repris les entraînements aujourd’hui, va parapher un contrat de trois ans à l’America et deviendra le joueur le mieux pays du championnat mexicain avec un salaire proche des 4M€ par an.