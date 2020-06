Le club rouche l'a annoncé dans un communiqué de presse, ce mercredi matin.

L'entraîneur français s'est révélé à Boulogne-sur-Mer, faisant passer le club de la quatrième division (CFA) à la Ligue 1 en cinq saisons. Parti ensuite à Valenciennes entre 2009 et 2011, il a tenté une première expérience à l'étranger avec la Real Sociedad entre 2011 et 2013, obtenant une belle 4e place en Liga à la fin de son mandat. Ce qui lui a d'ailleurs valu le titre de meilleur entraîneur d'Espagne en 2013.De retour en France, à Rennes, il a ensuite goutté au foot anglais en signant à Nottingham Forrest en 2016-2017. Sans succès puisqu'il était limogé en janvier, alors que son club était menacé de relégation en troisième division anglaise. De retour en France, à Lens cette fois, il a contribué au retour du club en Ligue 1 cette saison bien qu'il ait été limogé à la fin février après une mauvaise passe., avait justifié Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, après le limogeage de son entraîneur.Trois échecs qui avaient suffi à justifier la mise à l'écart de Montanier après plusieurs mois positifs passés au club mais la décision a porté ses fruits puisque son remplaçant, Franck Haise, a réussi à terminer le travail en emmenant Lens en Ligue 1.Comme le précise le communiqué officiel du Standard, Montanier est connu pour. Il a d'ailleurs coaché Griezmann (à la Sociedad) et Ousmane Dembélé (à Rennes).Comme il en a pris l'habitude, Montanier alterne à nouveau entre expérience en France et à l'étranger en quittant Lens pour le Standard. Espérons pour les Liégeois que ce nouveau défi sera aussi fructueux que son passage à la Sociedad.