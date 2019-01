Le médian défensif va bel et bien rejoindre la Liga avant minuit, sous la forme d'un prêt avec option d'achat.



Comme nous vous l’annoncions cette semaine, plusieurs clubs espagnols étaient sur ses traces dont Getafe et le Rayo Vallecano. Ce dernier a raflé la mise et a obtenu le prêt du Nigérian. L'actuel 17e de Liga entend se renforcer en vue de la lutte pour le maintien et dispose même d'une option d'achat. Il est donc fort possible qu'Agbo ait disputé le dernier match de sa carrière sous la vareuse rouche le 8 décembre dernier, face à Saint-Trond.

En manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Michel Preud’homme, Uche Agbo voulait quitter le club pour retrouver le rythme.