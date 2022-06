Septembre 2019. Olivier Renard surprend tout le monde et quitte la Pro League pour découvrir la MLS en devenant directeur sportif de l’Impact Montréal. Un peu moins de trois ans plus tard, le Belge de 43 ans s’épanouit totalement dans son club, entre-temps rebaptisé le CF Montréal, au point qu’il vient de signer un nouveau contrat à durée indéterminée qui voit ses compétences élargies au poste de vice-président et membre du CA du club. L’occasion de revenir sur ces trois années loin de la Belgique.

Olivier, comment avez-vous accueilli cette prolongation sous forme de promotion ?

"Pour ce qui est de la prolongation, elle était attendue depuis plusieurs mois. Cela a été relativement vite pour négocier. Je devais avant tout prendre la température auprès de ma femme et de mes deux enfants. Leur bien-être était ma priorité et comme ils se sentent parfaitement bien ici, cela a donc été une formalité."

Était-ce prévu que vous deveniez vice-président ?

"Pas vraiment. Cela n’est pas venu de moi car, comme vous le savez, je suis un homme du sportif. Mais il est vrai que ces derniers mois, j’ai un peu touché à tout au club. J’étais toujours présent aux réunions avec les propriétaires du club si bien que ces derniers ont voulu mettre sur papier ce que je faisais en réalité au quotidien. Ils sont contents de ma gestion du club. J’essaie d’aider à plusieurs niveaux mais mon dada, c’est le sportif, choisir des joueurs, des jeunes avec du potentiel pour les revendre plus cher tout en réalisant des résultats."

