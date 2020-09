Damien Marcq "Ma première titularisation fait du bien au moral et au physique. Sur la fin j'étais fatigué, c'est pour cela que j'ai laissé ma place. On avait besoin d'un match comme ça après la claque de la semaine passée. On a mis tous les moyens qu'on avait pour réaliser un bon match. Dommage le but qu'on encaisse sur la fin. Je suis tout de même content de notre mentalité. Philippe Montanier a lancé ma carrière en France, cela m'a fait plaisir de le recroiser. Je pense qu'il va réussir au Standard, surtout s'ils se qualifient en Europa League car il sera sur une bonne dynamique. Il aime ce genre de club et d'ambiance."

Noé Dussenne "ils marquent sur des demi-occasions. On aurait voulu gagner. On a le regret de faire match nul à la maison. Il faut retenir l'état d'esprit de l'équipe qui a poussé vers l'avant. Les quinze dernières minutes de la première mi-temps étaient très bonnes. Personnellement, cela fait du bien car je reviens de très loin après un an de blessure."

Michel Ange Balikwisha (homme du match) "C'est fort, c'est la première fois ici et je marque devant les supporters. J'en ai des frissons, je n'arrive pas à y croire. Quand je suis arrivé en équipe première, Raskin m'a pris sous son aile et je le remercie. Les supporters qui me suivent et me motivent, cela m'a donné beaucoup de force. J'ai pensé à mes parents et à mes frères. Ce maillot, je vais le garder pour le donner à mes grands parents".

Philippe Montanier "Le côté positif, c'et qu'on revient au score en étant mené deux fois. C'est dommage cette mauvaise entame de match, elle est difficile à expliquer mais on a eu trop de déchets techniques. On savait qu'on avait les moyens de revenir, notre banc a été très important. On a concédé que deux tirs cadrés sur tout le match mais les deux vont au fond, c'est très frustrant. Les équipes qui nous visitent ont une efficacité assez incroyable Fai devait tenir Vossen car il a une superbe détente et c'est la première fois de la saison qu'il se fait surprendre. Concernant Muleka, il ne connaissait pas le championnat belge ni l'Europe donc on ne savait pas combien de temps on devait attendre son adaptation Cela a finalement été très rapide. J'ai l'impression qu'il est là depuis deux ans."

Francky Dury "Je suis content du point pris à Sclessin, mais surtout de la mentalité affichée. Il ne fallait plus penser au match de la semaine passée et trouver des solutions pour aujourd'hui. Je suis déçu du deuxième but car il y avait faute sur Vossen. Je suis fier de la réaction montrée aujourd'hui. Cela me fait mal de nous voir dans la colonne de droite, Zulte Waregem n'a pas l'habitude d'y être après avoir participé plusieurs fois aux playoffs 1."