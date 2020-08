Arnaud Bodart: "On veut toujours gagner a la maison. Au vu des circonstances et de la carte rouge prise en fin de match, on a joué le point dans les dernières minutes. On a mal commencé la seconde période avec beaucoup d'erreurs pendant qu'eux ont poussé dès le début de la période. On aurait dû imposer notre jeu parce qu'il y avait des espaces derrière chez eux. Le brassard ne m'a pas pesé. J'essaie de pousser l'équipe et de l'aider. Ce brassard ne me tracasse pas plus que ça."

Maxime Lestienne: "J'ai un goût de trop peu. On a manqué dans le dernier geste, on va travailler sur ça. On méritait peut-être un peu plus aujourd'hui. Ce sept sur neuf est tout de même positif."

Nicolas Raskin: "On voulait enchaîner avec une troisième victoire. Le fait d'être l'homme du match va m'aider à progresser mais le plus important reste l'équipe. Il ne nous manquait pas grand-chose pour marquer, ça s'est joué à rien. Il nous manque de la réussite devant le goal mais je suis sûr que ça va venir. On a deux grands gabarits devant, ainsi que deux bons centreurs qui doivent les alimenter. Genk a cependant bien défendu. Samuel Bastien est très important pour nous, on perd notre meilleur buteur (rires)."

Philippe Montanier: "On a alterné le bon et le moins bon. Le moins bon surtout techniquement et dans le dernier geste. On a eu des pertes de balle qui donnaient l'opportunité à Genk d'attaquer. Techniquement on était en-dessous. L'équipe s'est cependant bien comportée défensivement en neutralisant une équipe de Genk dangereuse. Le point est équitable car les Limbourgeois ont fait un bon match. Concernant Carcela, peut-être qu'il aurait pu amener quelque chose. Il retrouve progressivement la forme et la saison est longue. Le match était engagé mais avec un très bon état d'esprit. C'est pourquoi les cinq jaunes sont sévères, surtout la rouge à Amallah. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Les absences de Bastien, blessé et Amallah, suspendu, ne nous empêcheront pas d'être performants la semaine prochaine."

Hannes Wolf: "Je ne suis jamais heureux à cent pour cent avec un match nul, mais on savait que le Standard est une bonne équipe. On au eu de belles occasions. Nous sommes restés cohérents tout le long du match. On prend note pour notre prochain match, contre Bruges. Les cinq points ne sont pas ce qu'on espérait avant de débuter la saison mais on montre de belles choses."



Théo Bongonda: "C'était un match compliqué. Il y avait deux bonnes équipes sur le terrain, bien compactes. Le résultat est mérité. On aurait cependant dû jouer avec Onuachu sur les centres. Nous pouvons être satisfaits du match, on a montré du beau jeu par rapport aux deux premières rencontres. On a joué en 4-4-2 pour la première fois, on doit s'y habituer mais ça va venir petit à petit. Personnellement ça a été, physiquement je me sentais bien."

Jere Uronen: "Je suis déçu. dans l'ensemble on fait un bon match mais on a manqué de précision dans les détails. C'est ce qu'il nous a manqué pour avoir les trois points. C'est décevant, on peut mieux faire. On doit travailler les derniers gestes."