Vanaken: "L'objectif est de gagner tous nos matches, peu importe pour la troisième place. On est le Club de Bruges, ce qu'on veut donc, c'est être champion."

Mata: "C'était un bon match de la part des deux équipes mais au niveau des occasions franches, on doit tuer le match. Mon sauvetage? C'est mon boulot d'être là. C'est vrai qu'on a un système très offensif mais la sauce va prendre bientôt. Les milieux compensent bien pour les ailiers même si on doit encore s'améliorer collectivement."

Cafaro: "Deux belles prestations contre deux belles équipes. Maintenant il faudra gagner contre des équipes plus modestes. J'aime être décisif, c'est important pour un offensif. J'en ai mis quelques-uns des buts comme ça (sourire). Ca faisait quatre mois sans match complet pour moi. Là deux en une semaine, c'était intense."

Emond: "Ca fait plaisir de revenir et d'enchaîner. On avait à coeur de confirmer le partage à Anderlecht, le résultat me parait correct. Mon but ? C'est ma caractéristique, un but d'attaquant. Elle n'est pas facile à mettre mais Nico (Raskin) sait comment il faut me les mettre."

Elsner: "On a réussi à être efficace même si on a des regrets pour les dernières minutes. Le point est mérité. On a su résister et être plus intéressant en reconversion que la semaine dernière. C'est génial pour les nouveaux de scorer, ça remet une dynamique pour eux, pour le groupe. Ce sont des joueurs qui veulent se dépasser pour le groupe et ça compte. On a eu certes du mal par moment mais il faut accepter qu'on a fait face à une très bonne équipe, qui prenait des risques, notamment dans la gestion de Donnüm en profondeur. Emond a pris une béquille et Pavlovic est sorti sur blessure au genou... On espère que ce n'est pas trop grave."